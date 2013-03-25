Уряд дасть 742 мільйони на виробництво українських вертольотів

Кабінет міністрів України в 2013 році направить на організацію виробництва вертольота МСБ-2 на підприємстві «Мотор Січ» (Запоріжжя) 109,4 млн грн, а також на організацію виробництва вертольота злітною масою 5-6 тонн - 632,6 млн грн.

Про це йдеться в Програмі активізації розвитку економіки України на 2013-2014 рр., опублікованій на сайті Кабінету міністрів (постанова №187 від 27 лютого 2013 року).

При цьому зазначається, що такі заходи приведуть до забезпечення заміщення імпорту легких вертольотів кількістю 200 одиниць на суму не менше 1,6 млрд доларів США, а також забезпечення експорту вертольотів кількістю 300 одиниць (вартістю близько 2,6 млрд доларів США).

«Очікувані результати: забезпечення заміщення імпорту легких вертольотів кількістю 50 одиниць на суму не менше 100 млн доларів США; забезпечення експорту вертольотів кількістю 50 одиниць (на суму не менше 100 млн доларів США); забезпечення заміщення імпорту легких вертольотів кількістю 150 одиниць (вартістю близько 1, 5 млрд доларів США); забезпечення експорту вертольотів кількістю 250 одиниць (вартістю близько 2,5 млрд доларів США)», - сказано в програмі.

При цьому в уряді зазначають, що такі заходи також дозволять створити 3600 і 500 додаткових робочих місць на ВАТ "Мотор Січ", 800 і 300 нових робочих місць на дев'яти суміжних підприємствах, ці заходи також сприятимуть підвищенню заробітної плати працівникам.

Також збільшаться обсяги відрахувань до державного бюджету на 3,14 млрд грн і 82 млн грн протягом періоду реалізації проекту.

Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Cіч» – одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу й енергетичне обладнання. Підприємство виготовляє деталі для 95% експлуатованих у Росії авіаційних двигунів.