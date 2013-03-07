В Азарова визначилися, скільки хлопців заберуть в армію у передостанній призов

Кабінет міністрів України затвердив чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, та обсяг видатків для проведення призову у квітні - травні 2013 року.

Текст відповідного розпорядження від 6 березня № 111-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у квітні - травні, з Криму, областей, Києва встановлено на рівні 13 тис. 900 осіб, зокрема, 7 тис. 500 осіб - до Збройних сил України, 5 тис. 200 – до Внутрішніх військ МВС, 1 тис. 200 – до Державної спеціальної служби транспорту.

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Обсяг видатків для проведення призову затверджено в обсягу 1 млн 294 тис. 507 грн.

Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури доручено перерахувати до 2 квітня кошти на рахунки військового комісаріату АРК, обласних, Київського міського військових комісаріатів в обсягу, затвердженому цим розпорядженням.

МВС та Мінінфраструктури доручено перерахувати до 2 квітня кошти Міністерству оборони за перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову військову службу до Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та Державної спеціальної служби транспорту, в сумі 1 млн 022 тис. 736 гривень та 236 тис. 016 гривень відповідно.

Міністерству оборони доручено забезпечити проїзними документами громадян України, призваних на строкову військову службу, для прямування від збірних пунктів військового комісаріату Криму, обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби, а також забезпечити харчування під час перебування в зазначених пунктах і дорозі.

Як повідомляв УНІАН, восени 2012 року в Україні призвали на службу в армію 18 900 юнаків, що було майже на 8 тисяч менше, ніж восени-2011.