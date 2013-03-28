З вулиць Києва евакуатори прибрали 300 автомобілів
09:55, 28 березня 2013Суспільство
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З вулиць Києва прибрано понад 300 автомобілів, що заважали комунальникам
Припарковані авто заважають прибирати сніг з вулиць
Впродовж трьох діб з автошляхів Києва було евакуйовано понад 300 автомобілів, які заважали прибиранню снігу та руху громадського транспорту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами директора КП «Київтранспарксервіс» Андрія Дудка, автомобілі не вивозять на штрафмайданчики, а переставляють поруч на місця, де вони не будуть заважати роботі комунальної техніки.«Ми тісно співпрацюємо з ДАІ міста і дорожніми службами та направляємо евакуатори за їхніми заявками. При цьому наші співробітники не лише перепарковують машини, а й шукають їхніх власників. Так, наприклад, у понеділок з проспекту Володимира Маяковського евакуатором було прибрано 16 автомобілів, а ще 72 забрали самі власники, яких наші співробітники знайшли та допомогли витягти авто», – зазначив А.Дудко.
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За даними КП «Київтранспарксервіс», найбільша кількість автомобілів була на проспекті Перемоги (82), проспекті Маяковського (88), на вулиці Милославській та Марини Цвєтаєвої (96).
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