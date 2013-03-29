Україна у неділю перейде на «літній час»

Введення «літнього часу» передбачено відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Як повідомляв УНІАН, вперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був введений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. В даний час на «літній» і «зимовий» час переходять більш ніж в 110 країнах світу.