Україна у неділю перейде на «літній час»
10:53, 29 березня 2013Суспільство
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В Україні 31 березня 2013 року о 3 (третій) години за київським часом вводиться «літній час» переведенням годинникової стрілки на 1 (один) годину вперед.
Українці з неділі будуть спати на годину менше
Введення «літнього часу» передбачено відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».
Як повідомляв УНІАН, вперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був введений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. В даний час на «літній» і «зимовий» час переходять більш ніж в 110 країнах світу.
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