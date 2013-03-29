У Києві загублені матір’ю діти прожили тиждень у холодному під'їзді

Як повідомила УНІАН працівник Сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Ольга Номерчук, про зникнення двох своїх неповнолітніх синів 18 березня цього року в міліцію повідомила мешканка села Майстрова Воля Новоград-Волинського району Житомирської області. Мама розповіла, що напередодні близько трьох годин дня її 14-річний і 10-річний сини пішли з дому і назад не повернулися.

Це багатодітна родина, у заявниці семеро дітей: старшій дочці - 17, а наймолодшому - 2 роки. Виявилося, зниклі брати просилися у мами в цирк, який гастролював у районному центрі, але мати відмовила.

Разом із дітьми з дому зникли грошові заощадження в сумі трохи більше тисячі гривень.

Правоохоронці припустили, що діти могли взяти гроші та піти на циркову виставу самостійно.

Міліція обстежила розважальні центри Житомира, підвальні приміщення, занедбані будинки, горища багатоповерхівок - місця, де діти могли знайти собі тимчасовий притулок.

За словами правоохоронців, у зниклих був із собою мобільний телефон, але й він був вимкнений. Водночас, в одній із соціальних мереж на веб-сторінці старшого з братів оновлювалася інформація і хлопчик повідомляв своїм друзям, що вони з братом знаходяться в Новоград-Волинському.

25 березня, в міліцію надійшло повідомлення з однієї зі столичних лікарень, що до них був госпіталізований 10-річний хлопчик з обмороженням двох ніг і обличчя. Як виявилося, це був один з розшукуваних. Його старшого брата правоохоронці відшукали в квартирі одного з киян.

Хлопці розповіли, що дійсно нишком взяли з дому гроші і пішли до цирку. Але оскільки клоуни вже поїхали, то хлопці, маючи на руках аж тисячу гривень, вирішили додому не повертатися, а використати таку можливість для екскурсійної поїздки в столицю.

Уночі в Києві хлопчики пристали до якогось безхатченка, який відвів їх у теплий підвал і дозволив там переночувати за гроші.

Далі діти провели тиждень у холодному під'їзді висотки, випрошуючи у мешканців їжу.

Місцеві жителі підгодовували хлопців, але ніхто не повідомив про них в міліцію або якусь іншу службу. Тільки після того, як молодший опинився у вкрай важкому стані, один з мешканців під'їзду викликав «швидку», а другого, щоб відігріти, завів до себе додому.

Старший хлопчик зараз доставлений додому до батьків. Молодший буде два тижні лікувати в опіковому центрі обмороження ніг і обличчя ІІ ступеня.

О.Номерчук також повідомила, що й досі тривають пошуки двох братиків 2008 та 2009 років народження з села Глиниця Радомишльського району Житомирщини, які пропали 28 лютого і про яких УНІАН повідомляв раніше.