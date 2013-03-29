У Вінниці створили муніципальну поліцію

Як передає кореспондент УНІАН, «за» відповідне рішення проголосували 42 з 43 депутатів, присутніх на черговій сесії міської ради 29 березня.

Згідно Статуту, підприємство належить до комунальної власності територіальної громади м. Вінниця. Власником «Муніципальної поліції» є міськрада, органом уповноваженим управляти поліцією є Департамент комунального господарства міськради.

Метою діяльності муніципальної поліції є захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Новостворене КП також забезпечуватиме державний контроль за здійсненням заходів охорони майна та фізичних осіб; розвитку та вдосконалення форм надання послуг з охорони власності громадян, а також забезпечуватиме в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою міста, захисту прав споживачів, попередження та запобігання правопорушенням, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку.

Статутний капітал підприємства встановлено в розмірі 1,3 млн грн.

За словами мера Вінниці Володимира Гройсмана, створення цього КП це спроба створити «муніципальну поліцію» на прикладі європейських міст, яка відповідатиме і за санітарний стан міста, протидіятиме неправильному паркуванню автомобілів, відстежуватиме стихійну торгівлю, а у перспективі, можливо, - й спільне патрулювання міста органами внутрішніх справ із за діянням працівників муніципальної поліції. «Ми хочемо зробити пілотний проект і відпрацювати його, тому що закону поки що немає. Але у Верховній Раді є багато думок щодо створення «муніципальної поліції». Тобто ми зараз опрацюємо це питання, а далі, коли буде прийнятий закон про «Муніципальну поліцію», а він однозначно буде прийнятий, ми вже будемо підготовлені до роботи цієї системи», - пояснив В. Гройсман.