Завтра в Україні - дощі, у Києві - до 12° тепла

Як повідомили УНІАН в Укргідромецтенрі, у західних областях України очікуються дощі, вночі на Закарпатті та в Карпатах сильні дощі, в горах з мокрим снігом, температура вночі та вдень 1-6° тепла, в Карпатах близько 0°.

На решті території невеликі дощі (у південній частині вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози). Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°, у північних областях 9-14°; у Криму вночі 7-12°, вдень 17-22°.

Вночі та вранці у південній частині, центральних та північних областях місцями туман.

На дорогах західної частини та північних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, на заході південно-західний, 7-12 м/с, на півдні та в Карпатах, а вдень і на сході країни окремі пориви 15-20 м/с.

У Києві та області у понеділок - хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.