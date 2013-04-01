Україну попереджають про небезпеку лавин і повеней

Синоптики і фахівці з надзвичайних ситуацій попереджають про небезпеки, які несе різке підвищення температури повітря після рясних березневих снігопадів, повідомляє Радіо Свобода.

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження в Карпатах через небезпеку сходу снігових лавин на понеділок і вівторок, 1 і 2 квітня.

Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області застерегло шанувальників відпочинку в горах на період лавинної небезпеки утриматися від мандрівок у високогір’я Карпат. Лавинонебезпечно в цих районах буде впродовж наступних 10–15 днів, кажуть фахівці.

У кожному районі Києва створили оперативні групи для моніторингу територій імовірного підтоплення. Про це повідомили в міському штабі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Київської міськдержадміністрації.

Упродовж вихідних комунальні служби прибрали і вивезли з Києва десятки тисяч тонн снігу. Таке прибирання триває понад тиждень; за оцінками, під час рекордного березневого снігопаду на території Києва випало майже 50 мільйонів тонн снігу.

За даними Укргідрометцентру, в Україну йде швидке потепління. Вже сьогодні в столиці може бути близько 10 градусів вище нуля.