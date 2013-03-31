На Прикарпатті оголошено штормове попередження

За інформацією Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 30 березня вдень з північно-східного схилу гори Брецкул зійшли 4 лавини об’ємом 540, 400, 380 і 350 кубометрів.

За даними управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, сьогодні вночі відбулося сходження лавин також з північно-західного схилу гори Пожежевська і північного схилу гори Данціж.

За словами начальника Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимира Фриговича, з 30 березня і впродовж наступних 10 – 15 днів у високогір’ї Карпат Івано-Франківської області – лавинонебезпечно. Найбільш небезпечними, зауважив гідрометеоролог, є Чорногірський масив високогір’я Карпат і масив Горган в районі гір Сивуля, Лопушна, Ігровець і прилеглих до нього масивів.

Управління ДСНС, зважаючи на погодні умови, застерігає туристів і любителів відпочинку в горах на період лавинної небезпеки утриматися від мандрівок у високогір’я Карпат.