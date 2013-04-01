У січні-лютому Україна купила у Газпрому на 23% менше газу

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

При цьому, за даними Міненерговугілля, в лютому 2013 року імпорт газу зменшився до 2,251 млрд куб. м порівняно з 2,49 млрд куб. м у січні.

Як повідомляв УНІАН, середня митна ціна на імпортний газ для України в лютому 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 1,5% - до 419,7 дол. за 1 тис. куб. м з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

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НАК «Нафтогаз України» перерахувала російському «Газпрому» понад 162 млн. доларів США за імпортований в лютому 2013 року природний газ, розрахувавшись в повному обсязі. Ціна природного газу для компанії в першому кварталі 2013 року становила близько 406 доларів США за 1 тис. куб. м. Таким чином, «Нафтогаз» у лютому придбав природного газу у «Газпрому» в натуральному вираженні близько 0,4 млрд куб. м, тоді як в цілому в країну в лютому було імпортовано 2,251 млрд куб. м.

Найбільшу суму за імпорт газу «Нафтогаз» заплатив «Газпрому» в лютому 2012 року - 1,3 млрд дол.

За даними Державної митної служби, Україна в січні-лютому 2013 року імпортувала газ на загальну суму 2,168 млрд дол.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за 1 тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м у третьому кварталі. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

Україна в березні цього року скоротила закупівлі газу в Російській Федерації через невирішеність питання про зниження ціни на газ.