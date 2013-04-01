У столицю з регіонів звозять техніку для відкачування води

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, техніка з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Миколаївської та Полтавської областей почала прибувати в столицю з 31 березня.

Серед основних засобів для відкачування води у розпорядженні КАРС знаходяться поршневі насоси надвисокої продуктивності, мотопомпи, а також інший необхідний інвентар для проведення аварійно-рятувальних операцій при повені та локальних підтопленнях.

Крім того, столичні комунальні рятувальники мають у своєму розпорядженні пересувну дизельну електрогенеруючу станцію, яка здатна забезпечити електроенергією будь-яку соціальну установу.

На тему: У центрі Києва через танення снігу «поїхав» ґрунт

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при КМДА начальник Укргідрометцентру Микола Кульбіда висловив переконання, що Київ може підтопити не внаслідок підвищення рівня води в річках, а після танення великої кількості снігу, що лежить у місті.

За його словами, внаслідок весняного водопілля житловим та промисловим об’єктам Києва не загрожує підтоплення.