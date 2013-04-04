Янукович зробив російського поета народним артистом України
14:22, 04 квітня 2013Суспільство
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Янукович присвоїв російському поету Іллі Рєзніку звання народного артиста України.
Ілля Рєзнік - тепер народний артист України
Президент України Віктор Янукович підписав указ про присвоєння поетові Іллі Рєзніку (Російська Федерація) почесного звання «Народний артист України».
Текст документу оприлюднено на офіційному інтернет-порталі глави держави.
В указі зазначається, що І.Рєзнік удостоєний звання “за вагомий особистий внесок у зміцнення культурно-мистецьких зв'язків між Україною і Російською Федерацією, багаторічну плідну творчу діяльність та високу професійну майстерність”.
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