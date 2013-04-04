Янукович зробив російського поета народним артистом України

Янукович присвоїв російському поету Іллі Рєзніку звання народного артиста України.

Президент України Віктор Янукович підписав указ про присвоєння поетові Іллі Рєзніку (Російська Федерація) почесного звання «Народний артист України». Текст документу оприлюднено на офіційному інтернет-порталі глави держави. В указі зазначається, що І.Рєзнік удостоєний звання “за вагомий особистий внесок у зміцнення культурно-мистецьких зв'язків між Україною і Російською Федерацією, багаторічну плідну творчу діяльність та високу професійну майстерність”.

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