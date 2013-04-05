У Кременчуці можуть закрити єдиний міст через Дніпро

Як передає кореспондент УНІАН, про це 4 квітня заявили віце-мер Кременчука Валерій Медведовський і начальник управління житлово-комунального господарства міста Сергій Ярош на терміново скликаному засіданні комісії міськвиконкому з питань надзвичайних ситуацій.

За словами С.Яроша, зараз ями на мосту постійно підсипаються гранпилом.

«Ми засипаємо ями, але це викликає незручності. На мосту постійно пробки, в певний момент міст може бути повністю паралізований», - сказав він.

Представники Південної залізниці, на балансі якої знаходиться міст, повідомили, що залізничники готові виділити на його ремонт 450 тис. грн, що становить 50% від вартості ремонту, розрахованої в лютому 2013 року.

Водночас віце-мер міста Тетяна Неіленко зазначила, що бюджетне законодавство не дозволяє проводити ремонт моста без проведення тендеру.

«Якщо очікувати проведення тендеру на ремонт моста до 1 червня, то дорога повністю прийде в непридатність і вже за два тижні рух можна буде зупинити. В цьому випадку через міст пропускатимуть лише машини швидкої допомоги, пожежні авто й інший спецтранспорт», - сказав В.Медведовський.

У зв'язку із ситуацією, що склалася, віце-мери Кременчука запропонували направити в Кабінет Міністрів і Мінекономіки телеграми з проханням дозволити проведення робіт із ремонту моста без оголошення тендеру. Якщо дозвіл не надійде, то ремонт поки проводитися не буде, і міст можуть закрити для проїзду.