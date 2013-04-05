Арбузов хоче знизити податкове навантаження з ПДВ

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр».

«Я абсолютно переконаний, що уряд повинен зменшити кількість адміністративних перепон і створити комфортні умови для роботи підприємців. Значною мірою цього можна досягти шляхом зменшення кількості процедур та витрат часу на адміністрування податків. Міністерство доходів і зборів тільки почало працювати, але в плані податкової та митної політики вже реалізовані важливі ініціативи, які сьогодні дають результати», – зазначає Арбузов.

У зв'язку з цим, перший віце-прем'єр констатував популярність цифрових сервісів. За його словами, на сьогоднішній день безкоштовно видано 150 тис. сертифікатів цифрового підпису.

«Це означає, що підприємець замість того, щоб стояти в пробках і чергах, створює додану вартість», – сказав він.

Сергій Арбузов також позитивно оцінив об'єднання податкової та митної служби.

«Об'єднання фіскальних органів дозволило поширити успішний досвід податкової служби на митну сферу. Так, тільки в столичному регіоні половина імпортерів зараз декларує товари в електронній формі. Також поширений на митну сферу інтерактивний сервіс «Пульс податкової», який у минулому році добре себе зарекомендував», – відзначає він.

Арбузов констатував, що в рамках забезпечення комфортної роботи бізнесу також буде продовжено процес лібералізації вітчизняного податкового законодавства, зокрема, у напрямі зниження податкового навантаження з ПДВ та доопрацювання системи управління і адміністрування цього податку. Крім того, уряд планує впровадити систему митного контролю, засновану на результатах аналізу ризиків та митного пост-аудиту. Підсумком, за словами першого віце-прем’єра, повинно стати скорочення в чотири рази кількості відкликів товарів і транспортних засобів.