Жінці, яка втрутилася у сварку на вулиці, вистрілили в обличчя

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області, у четвер ввечері до чергової частини Ровеньківського міського відділу міліції надійшло повідомлення від мешканки сел. Дзержинське, м. Ровеньки (Луганська область), що на вулиці Праці невідомий чоловік поранив її 28-річну знайому, яка проживає на цій самій вулиці.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти і співробітники швидкої медичної допомоги. Постраждалій була надана перша медична допомога, з діагнозом - забій нижньої повіки і проникаюче рогове поранення лівого ока - жінку госпіталізували до центральної міської лікарні м. Ровеньки, звідки її незабаром перевели до Луганської обласної клінічної лікарні.

Слідством встановлено, що жінка втрутилася у конфлікт, який раптово виник на вулиці між двома чоловіками. У результаті інциденту один з чоловіків вистрілив в обличчя потерпілій.

Особу підозрюваного встановлено, це 34-річний житель селища Новодар’ївка, керівник одного з приватних підприємств м. Ровеньки. Правоохоронці вилучили у нього пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями, зареєстрований на його ім'я.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя у момент спричинення). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до восьми років. Ведеться досудове розслідування.