У Чорному морі шукають двох зниклих рибалок
10:48, 06 квітня 2013Суспільство
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На Одещині у Чорному морі шукають двох зниклих рибалок.
Двох рибалок досі шукають / Фото : ИТАР-ТАСС
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, вранці 5 квітня з с. Лебедівка Татарбунарського району у Чорне море на моторному човні вийшли без дозволу троє рибалок. При проведені перевірки співробітниками міліції на відстані 150 м від берега було виявлено перекинутий човен.
О 13.30 місцевими рибалками, які залучалися до проведення пошукових робіт, знайдено і вилучено з води тіло одного рибалки.
Станом на 7.00 6 квітня доля ще двох рибалок залишається невідомою, пошукові роботи тривають.
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