У Чорному морі шукають двох зниклих рибалок

10:48, 06 квітня 2013
Суспільство
811 0

На Одещині у Чорному морі шукають двох зниклих рибалок.

Двох рибалок досі шукають / Фото : ИТАР-ТАСС

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, вранці 5 квітня з с. Лебедівка Татарбунарського району у Чорне море на моторному човні вийшли без дозволу троє рибалок. При проведені перевірки співробітниками міліції на відстані 150 м від берега було виявлено перекинутий човен.

О 13.30 місцевими рибалками, які залучалися до проведення пошукових робіт, знайдено і вилучено з води тіло одного рибалки.

Станом на 7.00 6 квітня доля ще двох рибалок залишається невідомою, пошукові роботи тривають.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter