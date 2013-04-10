Завтра в Україні дощитиме
13:40, 10 квітня 2013Суспільство
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Завтра в Україні очікуються невеликі дощі, лише у північних, Вінницькій та Черкаській областях - без опадів.
Завтра в Україні очікуються невеликі дощі
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 1-6° тепла, на півночі Лівобережжя місцями 0-3° морозу; вдень 9-14° тепла, у Карпатах 2-7° тепла.
У Києві та області у четвер - без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°, у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.
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