У Лівії суд переніс розгляд апеляції засуджених українців

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, сьогодні відбулося процедурне засідання, під час якого колегія суддів затвердила трьох адвокатів, які захищатимуть інтереси українців, та ознайомила учасників процесу з рішенням суду попередньої інстанції.

На засіданні були присутні співробітники Посольства України в Лівії.

Розгляд справи по суті перенесено на 1 травня, поінформували в МЗС.

Питання продовжує залишатися на особливому контролі керівництва МЗС України та Посольства України в Лівії, запевнили в Департаменті інформаційної політики.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня 2012 року Військовий суд Тріполі засудив 19 громадян України, трьох громадян Білорусі і одного росіянина до 10 років позбавлення волі за пособництво режиму екс-лідера Лівії Муаммара Каддафі. Вони були визнані винними в тому, що ремонтували військову техніку, яку використовували підконтрольні М.Каддафі війська.