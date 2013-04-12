У Львові ветеранам УПА доплачуватимуть по тисячі гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, сесія міської ради на своєму засіданні прийняла ухвалу «Про статус і соціальний захист ветеранів Української повстанської армії», метою якої є підвищення рівня соціального захисту ветеранів УПА.

Як зазначається у повідомленні, цією ухвалою затверджено Програму соціального захисту ветеранів Української повстанської армії, утворено комісію з питань встановлення статусу ветеранів УПА, що дає право на пільги (допомоги, компенсації) за рахунок міського бюджету Львова та затверджено її склад. Водночас, затверджено Положення про щомісячну доплату до пенсії ветеранам Української повстанської армії, яким впроваджується ініціатива міського голови Львова про збільшення доплати до пенсій ветеранам УПА з 500 грн до 1 тис. грн в місяць з 1 квітня 2013 року, підтримана Львівською міськрадою 19 березня.

За інформацією управління соціального захисту міської ради, на сьогодні в Львові щомісячні доплати до пенсій отримують 16 інвалідів війни УПА та 396 учасників бойових дій УПА. Також діють муніципальні субсидії.