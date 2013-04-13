Міндоходів: податок на нерухомість становитиме для квартир 300 грн.

Про це УНІАН повідомили в Міндоходів із посиланням на директора департаменту оподаткування фізичних осіб Вячеслава Бусарєва.

«За кожен квадратний метр понад пільгову площу для квартир житловою площею від 120 до 240 кв. м і житлових будинків житловою площею від 250 до 500 кв. м платіж становитиме 1 відсоток мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня поточного року. Для квартир житловою площею понад 240 квадратних метрів і будинків житловою площею понад 500 квадратних метрів визначено ставку в розмірі 2,7 відсотка мінімальної зарплати. На 1 січня 2013 року мінімальну зарплату було затверджено в розмірі 1147 гривень. За нашими підрахунками, середня сума виплат може становити близько 300 гривень за квартиру й до 800 гривень за будинок», - цитує прес-служба В.Бусарєва.

Разом із тим, він порадив платникам податків заздалегідь поклопотатися про звірку платежів. «Звірити дані про житлову нерухомість і подати заяву про вибір об'єкту, до якого необхідно застосувати пільгу, слід до 1 липня 2013 року», - підкреслив В.Бусарєв. Об'єктом оподаткування, за словами В.Бусарєва, є житлова площа.

Інформацію, необхідну для обчислення податку на нерухомість, надаватимуть органи державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Як повідомляв УНІАН, оподаткування нерухомості, відмінної від земельної ділянки, діє в Україні з 1 січня 2013 року. Фізичні особи, які не мають податкових пільг, платять податок за квитанцією, надісланою податковими органами, у строк не пізніше 60 днів із моменту отримання квитанції. Податок на нерухомість виплачується авансовим платежем на весь рік. Квитанції на платежі Міндоходів має намір розсилати з 15 квітня цього року.