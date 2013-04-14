Завтра в Україні ще потеплішає
14:40, 14 квітня 2013Суспільство
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Завтра в Україні потеплішає до 15°
Весна вже в Україні
Завтра, 15 квітня, у західних та східних областях України опадів не передбачається. На решті території пройдуть невеликі дощі.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7°, на півдні до 9° тепла, вдень 10-15°.
У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ. На Київщині температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.
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