Завтра в Україні ще потеплішає

Завтра, 15 квітня, у західних та східних областях України опадів не передбачається. На решті території пройдуть невеликі дощі.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7°, на півдні до 9° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ. На Київщині температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.