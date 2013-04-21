У Відні відкриють пам’ятник українським козакам

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Також під час Днів Києва у Відні планується проведення бізнес-форуму, у якому візьмуть участь представники близько 25 київських компаній та майже 70 австрійських.

Голова КМДА Олександр Попов відвідає міжнародні компанії-гіганти Siemens та Famed, де ознайомиться з новітніми технологіями та новаціями.

На офіційному рівні передбачена низка протокольних зустрічей офіційної делегації Києва з керівництвом міста-партнера Відня.

Міськдержадміністрація представить програму «Київ інвестиційний», у якій окреслить усі стратегічні напрями розвитку міста, та представить проекти, де передбачається участь інвесторів.

Крім того, у концертній залі Stadthalle відбудеться виступ славнозвісного Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. Павла Вірського.

Київ та Відень є містами-партнерами з 1992 року. У листопаді 2012 року у Києві пройшли Дні Відня.