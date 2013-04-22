Експерт закликав колег не спекулювати на темі сланцевого газу

«Зараз в Інтернеті з'являється ряд псевдоекспертних статей на тему сланцевого газу. Зокрема, в останньому матеріалі взагалі написали повну нісенітницю, заявивши, що Україна завдяки співпраці зі Shell перетвориться на сировинну колонію. Мовляв, компанія має необмежений простір для впливу на коефіцієнт, що визначає частку продукції інвестора і держави», – сказав він.

Марунич переконаний, що вказана угода побудована на принципах рівності сторін у відповідності з міжнародними нормами.

«Загалом угода відповідає міжнародним принципам, для України ніхто не придумував новий велосипед. Розповіді ж, що для нас буде хтось міняти коефіцієнт для штучного стримування темпів видобутку газу, щоб економічно натиснути на державу, взагалі з області фантастики», – додав експерт.

Директор Інституту енергетичних стратегій впевнений, що Shell не буде розмінюватися на дрібні хитрощі стосовно України.

«Компанія Shell дорожить репутацією, і не буде йти на подібного роду виверти, до того ж вона задекларувала намір жорстко слідувати екологічним принципам. Наприклад, норми з охорони праці та екології у них одні з найбільш просунутих в світі. Компанія навряд чи зацікавлена в тому, щоб формувати негативний імідж в самому центрі Європи», – упевнений фахівець.