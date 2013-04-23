Журналісти ТВі відмовилися підписувати редакційну угоду з новим інвестором

Існує велика вірогідність того, що основний випуск новин «Сьогодні» на телеканалі ТВі сьогодні, 23 квітня, не вийде в ефір.

Про це «Телекритиці» повідомила журналіст каналу Анастасія Станко.

«Журналісти і випускові не готували сюжетів. Я на 90% впевнена, що новини сьогодні не вийдуть», - сказала вона.

За словами А.Станко, наразі триває зустріч журналістів з власником каналу Костянтином Кагаловським у ньюзрумі.

Зустріч з Олександром Альтманом, який називає себе інвестором ТВі, вже закінчилася, але він ще знаходиться на каналі. Новий інвестор пропонував журналістам підписати редакційну угоду з ним, а також з К.Кагаловським, яку мають підготувати протягом 10 днів. Але журналісти відмовилися.

Нагадаємо, 23 квітня на офіційному сайті ТВі з'явилась інформація, що новим генеральним директором телеканалу ТВі став Артем Шевченко, який змінив у керівництві каналу Наталію Катеринчук. У повідомленні також йдеться, що новим інвестором каналу став американський бізнесмен О.Альтман.

Одночасно генеральний директор ТВі Н.Катеринчук повідомила, що інформація про зміну керівництва каналу не відповідає дійсності, а власник ТВі К.Кагаловський заявив про рейдерське захоплення каналу «за допомогою силових структур». Він заперечив продаж каналу і звинуватив О.Альтмана в підробці довіреності його компанії.

Журналістам про ці зміни офіційно не оголошували - вони про все дізналися із сайту і не розуміли, що відбувається на каналі.