Мер Одеси обіцяє вільний доступ до моря

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер Одеси заявив 23 квітня в Севастополі, виступаючи на виїзному засіданні колегії Міністерства розвитку, будівництва і ЖКГ.

О.Костусєв також повідомив, що вчора він підписав документ, відповідно до якого такий доступ буде забезпечено, а спробам невиконання розпорядження міського голови буде покладено край.

«Усі найкращі пляжі було здано в оренду на 49 років, захистилися огорожами, до моря пройти неможливо і вздовж моря пройтися неможливо, я сказав: незалежно від того, хто, що там який договір укладав, вся смуга вздовж моря має бути доступною, на 5 метрів відійти, все знести», - сказав міський голова. О.Костусєв додав: «відчуваю, треба сідати на бульдозер, тому що справжня йде війна, але доступ одеситам до моря ми забезпечимо, і гостям нашого міста».

Як повідомляє офіційний сайт Одеської міської ради, 22 квітня мер Одеси провів нараду з підготовки пляжів до курортного сезону, за підсумками якої підписав розпорядження №361-01 р «Про забезпечення вільного доступу відпочиваючих на пляжі міста Одеси».

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Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Генеральний прокурор України Віктор Пшонка під час брифінгу в Одесі пообіцяв найближчим часом організувати перевірку законності забудови узбережжя Азовського і Чорного морів у всіх регіонах України.

За його словами, в Одесі «і гідропарк, і пляжі – всі ділянки виділені з порушенням чинного законодавства».

«Я, коли прочитав про Одесу, сам для себе висунув завдання, і його буде реалізовано – дати відповідне завдання прокурорам міст, районів, там де є узбережжя Азовського і Чорного морів, визначається термін десь до червня», - заявив В.Пшонка з приводу обмеження доступу до моря.