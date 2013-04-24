Мер Черкас заявляє про незаконність скликання міськради для його відставки

Сьогодні відбудеться позачергова сесія Черкаської міської ради, на якій депутати спробують відправити у відставку міського голову Черкас Сергія Одарича.

На тему: Завтра мер Черкас може втратити свою посаду

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської міськради, вчора, 23 квітня, мер міста на звернення депутатів міськради підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 24 квітня.

«Будь-яке рішення Черкаської міськради, яке буде прийняте на сьогоднішній сесії, буде незаконним, оскільки вона скликана з порушеннями законодавства» – заявив сьогодні міський голова Черкас Сергій Одарич на мітингу під стінами Черкаської мерії.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітинг на підтримку міського голови зібралось близько 300 осіб, присутні тримають прапори Партії вільних демократів та міста Черкаси. Вони скандують «Одарич – наш мер». Представники Партії регіонів виставили на майдані біля мерії 9 наметів, але вони стоять пусті.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах сьогодні відбудеться позачергова сесія міськради, яка розгляне питання про відставку міського голови Сергія Одарича.

Вчора, 23 квітня, мер міста на звернення депутатів міськради підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 24 квітня на 10.00.

Є інформація, що ситуативна більшість у міськраді, в яку входять депутати з фракцій Партії регіонів, «Батьківщини», «УДАРу», КПУ, «Фронт змін», «Екологія та соціальний захист», 3 депутатів з фракції «Вільні демократи» (фракція мера) та позафракційні, домовилися про відставку міського голови С.Одарича і має необхідну кількість голосів.

Водночас на 12-ту годину в сесійній залі Черкаської облради, секретар міської ради Віктор Горкун (ПР) скликав ще одну сесію. Депутати називають скликання одразу двох сесій одночасно «страховкою».

Мер міста на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук» закликав всіх черкащан, яким небайдужа доля міста, прийти сьогодні до міської ради та підтримати його команду.