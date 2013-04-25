Щеплення проти папіломавірусу буде обов'язковим
Перелік обов'язкових щеплень буде доповнено вакцинацією проти папіломавірусу людини, який викликає захворювання на рак шийки матки.
Про це заявила міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова під час відкритої лекції "Імунопрофілактика як спосіб зміцнення національної безпеки держави", повідомили УНІАН в прес-службі МОЗ.
За її словами, "щоденно в Україні помирає шість жінок від раку шийки матки». «Останні дослідження вчених свідчать про те, що захворювання викликає папіломавірус людини. Це стовідсотково доведені дані", - сказала міністр.
Р.Богатирьова зазначила, що ті країни, які в програмах імунопрофілактики звернули увагу на обов'язкове щеплення вакциною проти папіломавірусу людини, знизили рівень захворюваності на рак шийки матки у жінок молодого віку. Вона додала, що навіть в разі нестачі коштів на забезпечення стовідсоткової вакцинації проти папілома вірусу, необхідно все одно роз'яснювати людям, що таку вакцину можна купити, аби уникнути ризику цього онкологічного захворювання.