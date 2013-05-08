За хабар судять начальника міської міліції

Як повідомили УНІАН в прокуратурі Дніпропетровської області, разом з екс-начальником міськвідділу міліції на лаві підсудних опинився дільничний інспектор райвідділу міліції - за одержання хабара за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням (ч.3 ст.368 КК України).

За даними прокуратури, вказані особи тривалий час вимагали та отримували хабарі від приватних підприємців, за не перешкоджання торгівлі на ринках. Також встановлено, що протягом 4 років начальник міськуправління міліції покривав злочини у сфері обігу наркотичних речовин, а в 2007 р. став винуватцем ДТП, в результаті якої загинула людина.

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В ході досудового слідства підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді арешту. З метою забезпечення можливої конфіскації майна вилучено кошти в сумі 1 млн 224 тис. грн та накладено арешт на майно підозрюваних на загальну суму 1 млн 656 тис. грн.

Колишній начальник міського управління МВС обвинувачується в "одержанні хабара за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням, зловживання владою, вчинене працівником правоохоронного органу, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, а також придбання та зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу”.

Підсудним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 3 років та з конфіскацією майна.

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Як повідомляв УНІАН, прокуратура Дніпропетровської області 14 листопада 2012 р. затримала начальника міського управління внутрішніх справ Дніпродзержинська за підозрою в отриманні хабара.