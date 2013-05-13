Інформацію про вбивство українського лікаря в Замбії підтвердило МЗС
У Міністерстві закордонних справ підтверджують інформацію ЗМІ про вбивство українського лікаря у Замбії.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту інформаційної політики МЗС.
Так, за інформацією Посольства України в Південно-Африканській Республіці, 7 травня у м. Солвезі (Замбія) було вбито громадянина України Сергія Мовчана. За фактом вбивства порушено кримінальну справу. За попередньою інформацією, отриманою від представників поліції м.Солвезі, Мовчана було вбито з метою пограбування.
10 травня тіло загиблого було доставлене у м.Лусака (Замбія) для проведення судово-медичної експертизи.
За результатами експертизи 11 травня встановлено, що причиною смерті стали несумісні з життям вогнепальні поранення.
За попередньою інформацією, репатріація тіла загиблого на Батьківщину здійснюватиметься коштом Міністерства охорони здоров’я Замбії як роботодавця, поінформували в МЗС.
Посольством України в ПАР надається відповідний консульський супровід.
Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в ПАР та Департаменту консульської служби МЗС України.
Як повідомлялося, за даними ЗМІ, 55-річного анестезіолога з Івано-Франківська, який останні 8 місяців працював у Замбії, знайшли з кулею у грудях в кімнаті при госпіталі.
У Замбії, де не вистачає лікарів, дуже гостро відреагували на смерть українського медика. Після трагедії його колеги з госпіталю влаштували мітинг, вимагаючи забезпечити безпеку лікарів, особливо іноземних.
В охопленій міжнаціональною ворожнечею Замбії питання медицини стоїть гостро, лікарі з України та інших країн цінуються дуже високо.