Інформацію про вбивство українського лікаря в Замбії підтвердило МЗС

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту інформаційної політики МЗС.

Так, за інформацією Посольства України в Південно-Африканській Республіці, 7 травня у м. Солвезі (Замбія) було вбито громадянина України Сергія Мовчана. За фактом вбивства порушено кримінальну справу. За попередньою інформацією, отриманою від представників поліції м.Солвезі, Мовчана було вбито з метою пограбування.

10 травня тіло загиблого було доставлене у м.Лусака (Замбія) для проведення судово-медичної експертизи.

За результатами експертизи 11 травня встановлено, що причиною смерті стали несумісні з життям вогнепальні поранення.

За попередньою інформацією, репатріація тіла загиблого на Батьківщину здійснюватиметься коштом Міністерства охорони здоров’я Замбії як роботодавця, поінформували в МЗС.

Посольством України в ПАР надається відповідний консульський супровід.

Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в ПАР та Департаменту консульської служби МЗС України.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, 55-річного анестезіолога з Івано-Франківська, який останні 8 місяців працював у Замбії, знайшли з кулею у грудях в кімнаті при госпіталі.

У Замбії, де не вистачає лікарів, дуже гостро відреагували на смерть українського медика. Після трагедії його колеги з госпіталю влаштували мітинг, вимагаючи забезпечити безпеку лікарів, особливо іноземних.

В охопленій міжнаціональною ворожнечею Замбії питання медицини стоїть гостро, лікарі з України та інших країн цінуються дуже високо.