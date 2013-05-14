Через ризик розвитку раку Анджеліні Джолі видалили груди - ЗМІ

Про це пише у вівторок газета New York Times, передає РІА Новости.

"Мої лікарі припустили, що у мене була 87% ймовірність розвитку онкологічного захворювання грудей. Як тільки я дізналася про це, я вирішила мінімізувати ризик", - повідомила Джолі в статті.

Актриса зазначила, що високий ризик онкологічного захворювання у неї спадковий, так як її мати померла від цієї недуги у 56 років, після майже 10-річної боротьби з раком.

За словами актриси, вона вирішила написати про перенесену операцію, яка є найважчою для будь-якої жінки випробуванням, щоб допомогти іншим жінкам, які опинилися у схожій ситуації. Зокрема, Джолі відзначила, що після мастектомії, шанс розвитку раку грудей зменшився до 5%.