У Дніпропетровську згорів звіринець: загинуло понад сто тварин

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, пожежа почалася об 11.43 і була ліквідована протягом години.

У ліквідації пожежі взяли участь 15 чоловік особового складу й 5 одиниць техніки пожежно-рятувальних підрозділів.

За даними церковнослужителів, пожежею були охоплені вольєри для утримання тварин і птахів.

За словами прихожан церкви, колекцію тварин і птахів для звіринцю впродовж 7 років збирав настоятель храму Микола Несправа. Деяких птахів і тварин священнослужителі лікували й виходжували.

«Загинуло близько 60 пар особин рідкісних птахів, 4 сім'ї мавп та інші тварини», - розповіли журналістам прихожани храму. Причина пожежі й збитки встановлюються.