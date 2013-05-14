У Дніпропетровську згорів звіринець: загинуло понад сто тварин
19:47, 14 травня 2013Суспільство
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У Дніпропетровську у вівторок, 14 травня, згорів звіринець, розташований на території храму ікони Божої Матері «Іверська».
Пожежею були охоплені вольєри для утримання тварин і птахів
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, пожежа почалася об 11.43 і була ліквідована протягом години.
У ліквідації пожежі взяли участь 15 чоловік особового складу й 5 одиниць техніки пожежно-рятувальних підрозділів.
За даними церковнослужителів, пожежею були охоплені вольєри для утримання тварин і птахів.
За словами прихожан церкви, колекцію тварин і птахів для звіринцю впродовж 7 років збирав настоятель храму Микола Несправа. Деяких птахів і тварин священнослужителі лікували й виходжували.
«Загинуло близько 60 пар особин рідкісних птахів, 4 сім'ї мавп та інші тварини», - розповіли журналістам прихожани храму. Причина пожежі й збитки встановлюються.
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