У Києві зростає кількість квартир, зданих в оренду

Найбільший попит мали однокімнатні квартири (46% операцій), 36% припадає на двокімнатні квартири і 18% - на об'єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій (42%) припадає на квартири вартістю від 4,5 до 7 тис. грн на місяць, 40% - у ціновій категорії до 4,5 тис. грн і 18% - у категорії понад 7 тис. грн.

Нагадаємо, у березні 2013 року в Києві було здано в оренду 1 365 квартир.