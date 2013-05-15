Прокуратура перевіряє, чому смердить завод

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної прокуратури, перевірка зумовлена скаргами людей, які живуть на довколишніх територіях, на різкий неприємний запах.

Наразі з’ясовано, що підприємством понад 5 місяців не здійснюється утилізація м’яких відходів тваринного походження. Як наслідок, на його території накопичено близько 3 т таких відходів. Також залишаються не утилізованими 230 тис. консервних виробів, термін реалізації яких минув.

З метою попередження забруднення довкілля, з’ясування стану дотримання санітарних і екологічних норм під час складування та утилізації на підприємстві відходів тваринного походження, до проведення перевірки завтра буде залучено фахівців державної екологічної інспекції та головного управління ветеринарної медицини в області.

Після цього буде прийнято рішення щодо притягнення до відповідальності посадових осіб «Ветсанзаводу».