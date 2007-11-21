Тіла 8 загиблих шахтарів неможливо буде підняти ще кілька місяців

Тіла 8 загиблих на шахті ім. Засядька гірників навряд чи буде піднято на поверхню в найближчі тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку повідомив міністр вугільної промисловості України Сергій ТУЛУБ.

«Я скажу відверто, на сьогоднішній момент, на думку експертів, і про це оповіщено сім`ї, ми припускаємо, що вісім гірників залишаються в зоні, яка буде заперемичена й де вестиметься ліквідація пожежі», - повідомив міністр.

На запитання журналістів, чи означає це, що тіла гірників не буде піднято найближчим часом, С.ТУЛУБ відповів: «Ви всі розумні люди. Вестися роботи з гасіння такої пожежі можуть від двох до шести місяців до того, як туди може ступити нога людини».

Він також повідомив, що роботи з підняття на поверхню тіл ще трьох осіб, які знаходяться в зоні завалу, почнуться після того, як буде розпочато нагнітання в аварійну ділянку інертних газів.