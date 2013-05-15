У 10 регіонах України спрощено систему оформлення субсидій та пенсій

«Такий принцип вже впроваджено в 851 відділенні «Укрпошти» 10 регіонів України. Це реальний приклад спрощення отримання громадянином адміністративних послуг», - сказав віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул.

Тобтодля отримання субсидії, оформлення пенсії, реєстрації фізичної особи-підприємця чи встановлення пільгового статусу учасника або інваліда війни можна звернутися до фахівців «Укрпошти» (в поштовому відділенні або вдома), які допоможуть громадянам оформити звернення та запити та відправлять їх у необхідні державні інстанції.

За словами Олександра Вілкула, до кінця другого кварталу 2013 року кількість поштових відділень, що надаватимуть мешканцям спрощений доступ до адміністративних послуг (у всіх 27 дирекціях «Укрпошти» по всій території України), становитиме 3137.

Наразі такі послуги вже надаються: у Дніпропетровській (658 відділень), Закарпатській (4 відділення), Одеській (64 відділення), Львівській (36 відділень), Сумській (36 відділень), Миколаївській (20 відділень), Вінницькій (5 відділень), Київській (10 відділень), Чернівецькій (13 відділень) областях, АР Крим (5 відділень).

Довідково: у жовтні 2012 року вперше в Україні було розпочато спільний пілотний проект Дніпропетровської облдержадміністрації та «Укрпошти» «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту».

Найчастіше громадяни звертаються за оформленням субсидій на комунальні послуги; оформленням довідок про отримання доходів (пенсії) або про перебування на обліку в єдиному реєстрі пільговиків тощо.