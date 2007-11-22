Черномирдін не розуміє емоцій українців з приводу Голодомору

Жертвам голодомору потрібно висловлювати співчуття, а не приурочувати цю подію до певних дат, заявив журналістам у середу надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації в Україні Віктор Черномирдін.

Нагадаємо, 24 листопада в Україні відзначається День пам`яті жертв Голодомору.

"Тут тільки емоції (з приводу Голодомору). Ми цього не розуміємо. Відзначають якісь дати, замість того, щоб висловлювати співчуття", - сказав Черномирдін.

Він підкреслив, що "офіційна позиція Росії є: голод був".

Черномирдін відзначив, що при цьому постраждали і українці, і росіяни, і татари, і євреї, і інші національності.

"Треба пригадати і пам`ятати тих, хто постраждав", - сказав посол РФ.

Він повідомив, що його родичі також постраждали від голоду.

"Вмирали, ховати нікому було. Але ніхто тоді не говорив, нікого було звинувачувати", - резюмував посол.

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