Черномирдін не розуміє емоцій українців з приводу Голодомору
Він повідомив, що його родичі теж постраждали
Жертвам голодомору потрібно висловлювати співчуття, а не приурочувати цю подію до певних дат, заявив журналістам у середу надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації в Україні Віктор Черномирдін.
Нагадаємо, 24 листопада в Україні відзначається День пам`яті жертв Голодомору.
"Тут тільки емоції (з приводу Голодомору). Ми цього не розуміємо. Відзначають якісь дати, замість того, щоб висловлювати співчуття", - сказав Черномирдін.
Він підкреслив, що "офіційна позиція Росії є: голод був".
Черномирдін відзначив, що при цьому постраждали і українці, і росіяни, і татари, і євреї, і інші національності.
"Треба пригадати і пам`ятати тих, хто постраждав", - сказав посол РФ.
Він повідомив, що його родичі також постраждали від голоду.
"Вмирали, ховати нікому було. Але ніхто тоді не говорив, нікого було звинувачувати", - резюмував посол.