«Укрзалізниця» провела підготовчі роботи з будівництва Бескидського тунелю

Зокрема, залізничники влаштували земляне полотно для вкладання під'їзної колії, укріпили залізобетонними плитами проїжджі частини тимчасових автомобільних доріг, проклали водопропускні труби під автодорогами, укріпили русло річки Опір і перевлаштували інженерні мережі.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Україна в рамках розвитку транспортного сполучення зі Словаччиною активізувала будівництво двоколійного Бескидського тунелю, внаслідок чого по ньому зможе рухатися вдвічі більше поїздів із вищою швидкістю.

Довідка: Бескидський тунель - другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить до п'ятого пан‘європейського транспортного коридору Італія-Словенія-Угорщина-Словаччина-Україна-Росія.

Новий Бескидський тунель довжиною 1822 метри планується побудувати поряд із існуючим уже 125 років одноколійним, який знаходиться в аварійному стані. Будівництво нового тунелю має завершитися в 2015 році.

Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівській залізниці для будівництва й облаштування Бескидського тунелю.