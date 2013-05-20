Завтра Янукович відвідає Дніпропетровщину
22:18, 20 травня 2013Суспільство
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У вівторок, 21 травня, Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку до Дніпропетровської області.
Янукович здійснить робочу поїздку на Дніпропетровщину
Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації, у Дніпропетровську глава держави візьме участь у закладенні капсули під будівництво спортивної арени для чемпіонату з баскетболу «Євробаскет 2015» на вул. Набережна Перемоги.
У Новомосковському районі Янукович відкриє новий завод з виробництва рослинних і гранульованих комбікормів ТОВ «Інбел».
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Також під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент візьме участь у відкритті об’єкту з утилізації порожніх корпусів ракетних двигунів на базі ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод».
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