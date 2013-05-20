Міліція затримала неповнолітнього за жорстоке вбивство бомжа

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Донецького міськуправління міліції, працівники карного розшуку Будьонівського райвідділу міліції розкрили вбивство чоловіка протягом трьох днів, знаючи тільки ім'я підозрюваного.

Згідно з повідомленням, минулого тижня в міліцію надійшла інформація про те, що на териконі в мікрорайоні ВАЗ виявлено труп - тіло невідомого чоловіка з ознаками насильницької смерті знайшли робітники, які проводили там будівельні роботи.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом органів внутрішніх справ району та області. У потерпілого була розбита голова, перерізані вени на руках, судмедексперт нарахував на тілі загиблого 16 ножових поранень, 8 - з яких в області серця.

Особа загиблого оперативники встановили швидко, ним виявився 30-річний безробітний, який вів бродяжницький спосіб життя.

Співробітники карного розшуку та дільничні інспектори міліції обійшли і опитали десятки жителів селища, в результаті чого міліціонерам вдалося дізнатися ім'я підозрюваного. Громадяни розповіли, що десь півроку тому у потерпілого був конфлікт з молодим хлопцем, який побив його. Відпрацьовуючи цю лінію, правоохоронці за прикметами встановили і затримали зловмисника.

Затриманий 17-річний мешканець Донецька у вбивстві зізнався. Він розповів, що в ту ніч він проводив час з 14-річним другом, гуляючи по селищу і розпиваючи спиртне. Помітивши бездомного, вони заманили його на терикон під приводом посиденьок в колі друзів. Там і стався злочин.

Стосовно 17-річного затриманого слідчим відділом Будьонівського райвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за п. 7 ч.2. ст.115 КК України (умисне вбивство з хуліганських мотивів), а щодо його молодшого приятеля - за ч 1. ст.296 (хуліганство). Розслідування триває.

У міліції пояснили, що в даний час старший фігурант знаходиться під вартою. Затриманий живе з батьком і бабусею, ніде не вчиться і не працює, з ПТУ відрахований через прогули. Другий неповнолітній - учень 8 класу, однак часто пропускає заняття.