У Миколаєві вже 17 людей опинилися в лікарні, отруївшись в одному з кафе
08:41, 22 травня 2013Суспільство
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У Миколаєві до обласної та дитячої інфекційних лікарень з харчовим отруєнням госпіталізовано вже 17 осіб, у тому числі 5 дітей, які вживали страви в одному з кафе.
У Миколаєві сталося масове отруєння / Фото : diapazon.kz
Перебіг захворювання госпіталізованих – середнього ступеня важкості, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Фахівцями міської СЕС проводиться комплекс протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів.
На тему: СЕС закрила закусочну, де сталося масове отруєння
Ситуація перебуває під контролем Управління ДСНС у Миколаївській області.
Як повідомляв УНІАН, Державна санітарно-епідеміологічна служба 20 травня закрила закусочну ”Кебаб+” в Миколаєві, де сталося масове отруєння людей. Серед потерпілих також офіціантка цього закладу. Встановлено, що не всі працівники закусочної мали санітарні книжки, деякі з них не пройшли своєчасний медогляд.
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