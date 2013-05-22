У Миколаєві вже 17 людей опинилися в лікарні, отруївшись в одному з кафе

Перебіг захворювання госпіталізованих – середнього ступеня важкості, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Фахівцями міської СЕС проводиться комплекс протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів.

На тему: СЕС закрила закусочну, де сталося масове отруєння

Ситуація перебуває під контролем Управління ДСНС у Миколаївській області.

Як повідомляв УНІАН, Державна санітарно-епідеміологічна служба 20 травня закрила закусочну ”Кебаб+” в Миколаєві, де сталося масове отруєння людей. Серед потерпілих також офіціантка цього закладу. Встановлено, що не всі працівники закусочної мали санітарні книжки, деякі з них не пройшли своєчасний медогляд.