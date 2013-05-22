Журналістів запрошують подивитися, як колеги грають у футбол
15:08, 22 травня 2013Суспільство
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Перший Всеукраїнський турнір з футболу серед команд засобів масової інформації відбудеться з ініціативи Національної спілки журналістів 25 травня у Києві.
Захід, у якому візьмуть участь команди з різних регіонів України, загальнонаціональних та обласних ЗМІ, проходитиме на території ДЮСШ №15 (вул. Маршала Якубовського, 7-А). Відкриття змагань о 9.30.
Запрошуємо представників медіа завітати на подію та підтримати колег.
Організаторами турніру є Національна спілка журналістів України, Федерація футболу України, Федерація футболу м. Києва, Асоціація аматорського футболу України.
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