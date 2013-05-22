Експерт з РФ: Непідписання асоціації України з ЄС буде великою помилкою

Непідписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом буде великою геополітичною помилкою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук Віктор Мироненко сказав під час відеомосту Москва–Київ на тему: «Угода про асоціацію України з ЄС: за і проти».

«Якби угода (про асоціацію з ЄС) не була підписана, це було б великою геополітичною помилкою. Вважаю, що угода буде підписана, більше того, я в цьому навіть упевнений», - заявив Мироненко.

За словами експерта, до оцінки перспектив інтеграції України з Євросоюзом або з Митним союзом він підходить з питанням: хто чесніший стосовно України - Росія чи ЄС.

Він відзначив, що в проекті угоди з ЄС, який з'явився в ЗМІ, немає жодних обіцянок для України, а є обіцянка «важкого життя» у зв'язку з необхідністю проведення системних реформ у країні.

«Після підписання цієї угоди не з'являються перспективи членства в ЄС, на Україну чекає час важкої роботи», - додав Мироненко.

Він нагадав, що у свою чергу російська сторона обіцяє Україні у разі вступу до Митного союзу «і газу по 160 доларів, і 8-10 млрд доларів збільшення торгового обороту», і «що робити нічого не треба, тільки приєднатися».

«Я говорю щиро: позиція Євросоюзу набагато чесніша стосовно України», - підкреслив Мироненко.

У свою чергу, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський прогнозує успішність майбутнього саміту у Вільнюсі, де планується підписати угоду.

«Я думаю, що у листопаді буде підписано цю угоду, незважаючи навіть на те, що багато умов Євросоюзу, зокрема звільнення Юлії Тимошенко, не буде виконано», - сказав Погребінський.

Він пояснив, що факт непідписання угоди означатиме провал східної політики Євросоюзу, а також кінець кар'єри деяких європейських чиновників, які свою кар'єру будують на політиці з Україною.

На думку експерта, єврочиновники пояснили своєму керівництву в ЄС, що Угоду про асоціацію з Україною треба підписати, тому що це «знак нашої геополітичної перемоги над Москвою».