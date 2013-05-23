Експерти: Тепер Україні теж загрожують торнадо (відео)

Вітчизняні метеорологи переконують, що Україні тепер теж загрожують руйнівні торнадо, на кшталт того, що пронісся в Оклахомі, повідомляє ТСН.ua.

Країна зараз перебуває у вирі кліматичних змін. Температура зростає, що призводить до екстремальної погоди.

Нагадаємо, потужний торнадо в Оклахомі став одним із найбільш руйнівних у світі. Він ущент зруйнував ціле місто. Внаслідок цього загинули десятки, сотні були поранені. Вітер сягав швидкості 321 км/год. Американські метеорологи вже підрахували, за потужністю ця стихія перевищила у 8 разів бомбу, скинуту на Хіросіму.

Те, що американці називають торнадо, в Україні зветься смерч. Українські метеорологи переконують, в Україні спостерігається тенденція до підвищення частоти смерчів. Причому спрогнозувати смерч і бути готовим до цього неможливо в жодній країні світу.

"Якщо раніше смерчі формувались в кінці квітня – на початку травня, то зараз відомі такі випадки, коли в Україні зафіксовані випадки, коли смерч був 1 березня", - повідомила метеоролог Віра Балабух.

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За останні десятиріччя змінилася вся кліматична система. Температура повітря постійно зростає, що неминуче призводить до екстремальних змін погоди. Погода стала просто непередбачуваною. Так, наприклад, аномальний рекордний снігопад, який накрив Україну цього року, тримався аж до початку квітня. Також спостерігалися і потужні зливи. Рік тому одна з них навіть зірвала матч у Донецьку під час Євро-2012.

А влітку українців мучить аномальна спека. Синоптики ж лякають, що температура повітря надалі лише зростатиме.

"Кожного літа матимемо спекотне літо, температурний режим вище норми за останні 30 років", - зазначив начальник гідрометцентру МНС України Микола Кульбіда. Клімат змінюється і метеорологи схиляються до думки, що це відбувається через підвищення концентрації парникових газів у атмосфері.