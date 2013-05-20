На Полтавщині очевидці сфотографували смерч (фото)

У Полтавській області неподалік від сіл Новоселівка та Арсенськ пронісся смерч.

Очевидець, який встиг сфотографувати вихор на мобільний телефон, надіслав його зображення ТСН.uа.

"Спочатку він був у вигляді лійки, конуса, а потім став таким, як зображено на фотографіях", - написала Ірина Басенко.

Раніше вчені-кліматологи прогнозували, що в Україні все частіше траплятимуться смерчі та міні-торнадо через зміни клімату на планеті. Значною мірою це пов'язано з діяльністю людей, яка впливає на клімат.