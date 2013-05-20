На Полтавщині очевидці сфотографували смерч (фото)
21:38, 20 травня 2013Суспільство
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Очевидець сфотографував торнадо на мобільний телефон.
Очевидець встиг сфотографувати вихор на мобільний телефон / Фото: ТСН
У Полтавській області неподалік від сіл Новоселівка та Арсенськ пронісся смерч.
Очевидець, який встиг сфотографувати вихор на мобільний телефон, надіслав його зображення ТСН.uа.
"Спочатку він був у вигляді лійки, конуса, а потім став таким, як зображено на фотографіях", - написала Ірина Басенко.
Раніше вчені-кліматологи прогнозували, що в Україні все частіше траплятимуться смерчі та міні-торнадо через зміни клімату на планеті. Значною мірою це пов'язано з діяльністю людей, яка впливає на клімат.
Фото : ТСН
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