КС визнав конституційним закон про розширення повноважень Рахункової палати

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок, прийнятий 21 травня, офіційно оприлюднив сьогодні голова Конституційного суду Анатолій Головін.

Як зазначив голова КС, дослідивши законопроект, яким пропонується розширити конституційні повноваження Рахункової палати шляхом надання їй функцій контролю за формуванням прибуткової частини державного бюджету та законодавчо регулювати організації повноваження і порядок її діяльності, Суд дійшов висновку, що законопроект відповідає вимогам частини 1 ст. 157 Конституції України, оскільки запропоновані ним зміни не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина та не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Він також зазначив, що згідно з частиною 2 ст. 157 Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. На момент надання Конституційним судом висновку, в Україні не введено воєнного або надзвичайного стану, тому в цій частині законопроект є таким, що не суперечить частині 2 ст. 157 Основного закону України.

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У висновку суду також йдеться, що відповідно до частини 1 ст. 158 Основного закону України, законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою і не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради не раніше, ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.

Конституційний суд встановив, що даний законопроект подано не раніше, ніж через рік з дня прийняття Верховною Радою рішення щодо законопроекту про внесення змін до ст. 98 Конституції України, який не був прийнятий Верховною Радою як закон.

Положенням частини 2 ст. 158 Основного закону України визначено, що Верховна Рада протягом терміну своїх повноважень не може двічі змінювати одні і ті ж положення Конституції України, а Верховна Рада VII скликання протягом терміну своїх повноважень не змінювала положення ст. 98 Конституції України. Отже, законопроект відповідає вимогам ст.ст. 157 і 158.

Голова КС також зазначив, що висновок Конституційного суду України у справі за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до ст. 98 Конституції України вимогам ст.ст. 157 і 158 Конституції України є обов’язковим до виконання, остаточним і не може бути оскарженим.

Як повідомлялося, у квітні Верховна Рада України звернулась до КС з клопотанням дати висновок щодо відповідності ст. 157 і 158 Конституції України законопроекту про внесення змін до ст. 98 Конституції України, зокрема стосовно здійснення Рахунковою палатою контролю від імені Верховної Ради за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використанням.