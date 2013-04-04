Розширення повноважень Рахункової палати вимагає ЄС – експерти

«Парламент повинен прийняти цю норму, оскільки у нас є певні зобов'язання перед Євросоюзом. Щодо Рахункової палати – це суто гармонізація українського законодавства з вимогами ЄС. Ми особливо ніколи не страждали, що у цього органу немає цих повноважень. Але оскільки, з одного боку, закріплення за Рахунковою палатою функцій наповнення бюджету – це світова практика, а з іншого – в рамках майбутнього підписання Угоди про Асоціацію ми зобов'язані до травня виконати всі вимоги європейців, це потрібно зробити», – сказав доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков.

У той же час, за його словами, нові повноваження Рахункової палати не будуть дублюватися з іншими органами, що відповідають за контроль за наповненням бюджету, зокрема, Податковою службою, Міністерством доходів і зборів та Міністерством фінансів.

Колишній заступник міністра економіки Володимир Рябошлик також виступив за розширення повноважень Рахункової палати.

«В принципі, в рамках євроінтеграції ми повинні виконати цю вимогу ЄС, в цьому я нічого не бачу поганого. Тим більше, як я розумію, у світі поширена практика, коли Рахункова палата контролює не лише видаткову частину бюджету, а й наповнювальну», – вважає експерт.

На його думку, одним з перших завдань палати має стати контроль за раніше виведеними олігархами з України капіталами в офшори.

Нагадаємо, що в найближчий четвер Верховна Рада має намір розглянути низку законопроектів про внесення змін до Конституції України. Зокрема, на суд парламентаріїв будуть винесені зміни, які передбачають розширення повноважень Рахункової палати, зокрема, її мають намір наділити повноваженнями стежити не тільки за витратами держбюджету, а й за його наповненням.