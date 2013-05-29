Суд випустив хабарника під заставу
02:24, 29 травня 2013Суспільство
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Рішенням Подільського районного суду посадовцю Державної інспекції сільського господарства в м. Києві, викритого на хабарі, обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі майже 100 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Подільського району Києва, контролер вимагав та отримав 2 тис. доларів від приватного підприємця за відмову від проведення перевірки закладу громадського харчування та незастосування штрафних санкцій до його власників.
В ході спільної операції працівників прокуратури Подільського району столиці та районного управління міліції 24 травня поточного року посадовця було затримано «на гарячому» в одному зі службових приміщень держустанови.
Стосовно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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