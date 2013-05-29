У Харкові святкуватимуть річницю Євро-2012

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника Харківського міського голови в справах сім’ї, молоді та спорту Олександра Попова.

За його відомостями, на святкування запросять уболівальників збірної Голландії, яка на Євро-2012 грала всі матчі групового етапу турніру в Харкові.

Попов зазначив, що в рамках святкування в Харкові відкриють місця для спілкування вболівальників збірної команди Голландії. Для цього оголошено конкурс серед барів і кафе, де будуть збиратися любителі футбольних баталій. У цих закладах будуть відкриті місця, обладнані символікою в голландському стилі.

Він зазначив, що сувеніри, прапорці, шарфи, стрічки, головні убори, футболки, значки, вимпели нададуть харківським барам дипломатичний корпус Королівства Нідерланди та фан-клуб збірної Голландії.

За відомостями віце-мера, у кафе, які прийматимуть уболівальників, планують організувати перегляд матчів внутрішнього чемпіонату Нідерландів і матчів за участю збірної цієї країни.

Крім того, у Харківському історичному музеї відкриють виставку, присвячену подіям 2012 року в Харкові, за участю вболівальників збірної Голландії, які жили на території Журавлівського гідропарку в «Орандж-кемпі». Експозиція буде складена з фотодокументів, сувенірів і відповідної футбольної атрибутики.