МЗС радить українцям двічі подумати, перш ніж летіти до Гвінеї

У зв’язку із тенденцією до загострення безпекової ситуації в Гвінейській Республіці, що спостерігається останнім часом, МЗС рекомендує громадянам України, які мають намір відвідати цю країну, ретельно зважити нагальність такої поїздки та, у разі виїзду, проявляти підвищену пильність і обережність під час перебування у великих містах та столиці Гвінеї - м.Конакрі, повідомляє прес-служба МЗС України.

Крім цього, з огляду на спалахи захворювання на менінгіт у Гвінейській Республіці, громадянам України слід консультуватися перед поїздкою з медичними закладами України, а у разі перебування на території Республіки, уникати відвідання регіонів, де були зафіксовані випадки захворювання.

Громадянам України, які знаходяться у Гвінеї, МЗС рекомендує повідомити свої контактні дані Почесному консульству України в Конакрі за номером телефону +224 62 93 84 63 або Посольству України в Сенегалі за номером телефону +221 33 859 02 02.

Також у повідомленні акцентується увага громадян України щодо функціонування в МЗС цілодобової телефонної гарячої лінії +38 044 238 16 57.