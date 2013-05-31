Томенко просить Азарова розблокувати роботу археологів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Томенка, про цю ситуацію організатор акції "7 чудес України" дізнався в Запорізькій області, де знімає програми для циклу "7 історичних чудес України" про Кам'яну могилу та острів Хортиця.

Зі слів місцевих археологів, з якими Томенко мав зустрічі під час поїздки, в Україні практично ніколи ще не було, щоб станом на 1 червня жодна наукова експедиція не отримала дозволу на початок археологічних робіт. Водночас, не є таємницею, зазначив Томенко, що з весни активно «вивчають минувщину» так звані чорні археологи, натомість легальні археологи досі не можуть отримати на це необхідних дозволів.

На думку Томенка, це пояснюється тим, що чиновники з Міністерства культури в силу різних обставин або не розглядають такі дозволи, або їх не підписують.

"Спеціалісти, які мають визначені плани археологічних досліджень на цей рік, через бездіяльність чиновників міністерства досі не можуть розпочати свою роботу", - сказав Томенко.

Відтак, він вимагає від уряду забезпечити видачу необхідних дозволів та відкрити нарешті цьогорічний сезон археологічних робіт.

За словами Томенка, ще одна проблема потребує державного втручання - це відсутність підготовлених інституцій реставрації історичних пам'яток. "Велика кількість експонатів та пам'яток, які ми знімаємо та пропагуємо в акції "7 чудес України", потребують невідкладної реставрації. Натомість у нашій державі катастрофічно не вистачає реставраційних лабораторій, а також фахових реставраторів для даних робіт. Тому і це важливе питання також вимагає вирішення", - зауважив Томенко.